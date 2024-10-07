К чертям собачьим. Милонов призвал закрыть все гей-клубы в Москве

Депутат Милонов: я за то, чтобы закрыть все гей-клубы в Москве

В Москве необходимо закрыть все гей*-клубы. С таким предложением в беседе с 360.ru выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее стало известно, что парламентарий обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить столичные гей*-клубы «Центральная станция» и «Три обезьяны». По данным информации Telegram-канала Mash, причиной является дискредитации Вооруженных сил России.

«С этой просьбой ко мне обратились граждане и прислали видео совершенно негодяйского поведения. Я ничего не утверждаю, но прошу проверить. Если подтвердится — закрыть к чертям собачьим. Если видео соответствует действительности, то нужно реагировать на это», — сказал он.

Милонов подчеркнул, что выступает за то, чтобы закрыть все гей*-клубы в российской столице.

Ранее депутат призвал ужесточить наказание за секс на пляже в России.

*ЛГБТ — движение признано в России экстремистским и запрещено.