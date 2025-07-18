В Уфе проверят пансионат, где избивали и морили голодом пожилых людей

В Уфе правоохранители начали проверку одного из местных пансионатов после появления в Сети видео, где в учреждении издеваются над пожилыми людьми. Об этом сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

На распространившихся в соцсетях и Telegram-каналах кадрах стариков заматывали в одеяла и оставляли лежать на полу связанными. Также, по предварительной информации, постояльцев морили голодом и били.

В полиции отметили, что направили следственно-оперативную группу по адресу пансионата. Также туда выехали сотрудники прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы, сообщила пресс-служба ведомства.

Учреждение проверят не только относительно условий содержания пожилых людей, но и на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и противопожарных норм. Прокуратура также даст оценку работе должностных лиц и персонала.

Ранее стало известно, что воспитательница и няня издевались над воспитанниками детского сада в Челябинске. Родители пострадавших детей обратились в полицию.