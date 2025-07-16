Били по лицу и таскали за руки. Воспитательница и няня издевались над детьми в Челябинске

Дело возбудили против заведующей после издевательств над детьми в Челябинске

В Челябинске в детском саду воспитательница и няня истязали детей. Родители пытаются добиться их наказания. Об избиениях 360.ru рассказала мать пострадавшей девочки.

По словам женщины, когда она привела младшую дочь в детсад первый раз, то наблюдала, как нянечка очень грубо разговаривала с мальчиком. Она кричала на ребенка за то, что тот вместо сандалии снял трусики.

«Потом звоночком для меня стало то, что моя дочь начала по ночам сильно плакать. После этого мама другой девочки рассказала, что она жалуется на воспитателей. Ребенок заявил, что детей бьют по рукам, когда они пытаются взять игрушки», — отметила собеседница 360.ru.

В итоге родители решили посмотреть записи с установленной в группе видеокамеры и оказалось, что их маленьких детей бьют, таскают за руки и закрывают в спальне.

«За час просмотра камер мы посчитали, что от действий воспитательницы и нянечки пострадали семеро детей. Одному мальчику прилетело телефоном по лицу, другого очень резко посадили на стол. Еще одну девочку закрывали в спальне. Также малышей били по губам», — рассказала женщина.

Когда о выявленных фактах истязания сообщили заведующей, то она попросила не рассказывать об увиденном другим родителям. Воспитательница какое-то время еще работала в группе, а няня ушла на больничный. Затем, по словам заведующей, их уволили.

В конце апреля родители подали коллективное заявление в полицию, прокуратуру и комитет по образованию города Челябинска. Выяснилось, что записи с камер видеонаблюдения, которые служили доказательствами преступления, пропали.

По данным прокуратуры Челябинской области, в отношении заведующей детского сада возбудили дело по статье «Нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций». Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске из-за избиений закрылся частный детский сад.