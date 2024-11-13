В убийстве женщины в Новой Москве заподозрили ее дочь

В убийстве 47-летней женщины, тело которой нашли во дворе в Новой Москве, заподозрили ее 24-летнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

В ближайшее время ее допросят следователи.

Тело женщины нашли накануне на детской площадке. У погибшей была черепно-мозговая травма. Рядом стояла бутылка виски и лежали ботинки. По данным Telegram-канала Shot, дочь убитой заподозрили в преступлении после того, как девушка за весь день ни разу не появилась дома и не пришла даже на опознание собственной матери.

Подозреваемая занимается в Москве бизнесом, у нее есть собственный коворкинг.

Ранее в Сергиевом Посаде школьник зарубил мать топором и сам сдался полиции. Предположительно, конфликт возник из-за укоров женщины, хотевшей, чтобы ее сын лучше учился.