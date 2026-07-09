В Туве обнаружили тело, предположительно, второй пропавшей девочки

В Туве нашли тело, предположительно, второй пропавшей в республике девочки. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

«В Республике Тыва обнаружили тело, предположительно, второй девочки, пропавшей в Кызыле», — заявили в ведомстве. Ранее было найдено тело, вероятнее всего, первое девочки.

МВД по республике на прошлой неделе сообщило о пропаже двух 12-летних девочек. Следователи установили, что несовершеннолетние вечером 1 июля ушли из своих домов в Кызыле и не вернулись обратно.

В ходе поисков на берегу Енисея нашли их мобильные телефоны, а в 400 метрах от берега — обувь одной из девочек. СК завел уголовное дело. В воскресенье полиция нашла недалеко от берега обувь второй пропавшей.

Несколько дней назад в Тыве также пропала 15-летняя школьница. На ее розыск направили полицию, волонтеров и отряд спасателей, несовершеннолетняя вернулась на следующий день.