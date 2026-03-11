В Туле пенсионерка отдала 3 миллиона рублей незнакомцам из интернета

Пенсионерка из Тулы доверилась мошенникам из интернета и лишилась трех миллионов рублей. Они пообещали защитить ее от обмана, сообщила пресс-служба Управления МВД России по Тульской области.

За четыре дня, начиная с 6 марта, от действий мошенников пострадали 12 жителей региона. Они лишились более 9,6 миллиона рублей. Самую крупную сумму отдала аферистам 70-летняя женщина из Советского территориального округа.

Аферисты связались с ней в мессенджере якобы для того, чтобы предотвратить преступление. Пенсионерка поверила и перевела на счет мошенников три миллиона рублей, затем все осознала и обратилась в полицию.

Ранее в Москве 73-летняя пенсионерка отдала аферистам золотые слитки и другие ценности из банковской ячейки «на экспертизу». Правоохранители оценили ущерб в сумму более 14 миллионов рублей.