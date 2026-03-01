Афера на миллионы. Московская пенсионерка купила слитки золота и отдала мошенникам

Жительница Москвы лишилась более 14,3 миллиона рублей, отдав мошенникам золотые слитки, монеты и наличные. О схеме обмана рассказала прокуратура Москвы в телеграм-канале .

Все началось с простого предложения вступить в домовой чат. Пенсионерка согласилась и переслала код из СМС, после чего получила сообщение о взломе и номер якобы технической поддержки.

Женщина перезвонила и попала на цепочку «специалистов», которые в итоге вывели ее на лжесотрудника финансовой организации. Собеседник заявил, что от ее имени оформили генеральную доверенность, а сбережения оказались под угрозой.

После этого 73-летняя женщина рассказала мошенникам о счетах и ценностях в банковской ячейке, а также о доверенности дочери на пользование вкладами. Аферисты убедили ее передать золото и деньги «на экспертизу» из-за риска подмены в банке. Позже злоумышленники заставили пенсионерку закрыть счета, купить новые слитки в двух банках и тоже передать их курьерам.

Проверку по делу начала Останкинская межрайонная прокуратура. В надзорном ведомстве напомнили, что реальные сотрудники банков и полиции никогда не просят переводить деньги и передавать ценности курьерам.

Ранее россиянам объяснили, что делать в случае кражи денег со счета. Так, пострадав от кибермошенничества, в первую очередь следует запросить выписки у оператора связи и банка. После этого можно обращаться в полицию.