В центральный аппарат СК доложат о расследовании убийства ребенка в Приамурье

Мать ребенка, найденного мертвым в Благовещенске, задержали. В центральный аппарат СК доложат о расследовании дела об убийстве. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«По данным следствия, 6 июля 2026 года в вечернее время в квартире дома по улице Чайковского города Благовещенска обнаружено тело мальчика», — заявили в ведомстве.

По подозрению в совершении преступления задержали мать ребенка. В суд направили ходатайство об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу. Также назначили необходимые судебные экспертизы, начался допрос свидетелей. В центральный аппарат СК представят доклад о разбирательстве.

Сегодня утром пресс-служба СК России по Амурской области сообщила, что женщину в Благовещенске заподозрили в убийстве сына с особой жестокостью.