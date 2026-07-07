Мать в Благовещенске с особой жестокостью убила малолетнего сына

В Благовещенске мать убила малолетнего ребенка. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Амурской области.

«По данным следствия, 6 июля 2026 года в вечернее время в квартире дома по улице Чайковского города Благовещенска обнаружено тело мальчика», — заявили в ведомстве.

Женщину задержали и заключили под стражу. Сейчас продолжаются следственные мероприятия.

Ранее в Башкирии 14-летнего подростка убили за пакет с продуктами. Мужчина с ножом напал, когда юноша выходил из магазина. Злоумышленник нанес ребенку несколько проникающих ударов, схватил пакет и скрылся. От полученных ранений мальчик скончался. Нападавшего задержали в тот же день.