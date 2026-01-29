В торговом центре рядом с Пентагоном нашли разлагающийся труп

Разлагающееся тело мужчины обнаружили в торговом центре в нескольких минутах ходьбы от Пентагона. Об этом сообщила газета Daily Mail .

По данным издания, во вторник, 27 января, в полицию поступил вызов: заявитель сообщил, что человеку стало плохо в складском помещении торгового центра Fashion Center на третьем этаже. На месте сотрудники полиции выяснили, что мужчина умер задолго до вызова, процесс разложения тела уже начался.

Личность погибшего пока не установили. Останки направили на экспертизу, полиция будет работать над выяснением обстоятельств случившегося.

Ранее в Петербурге посетитель ТЦ умер после конфликта с охраной. Следователи установили, что причиной гибели 24-летнего мужчины стала асфиксия.