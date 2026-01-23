СК назвал причину смерти покупателя в ТЦ в Петербурге после конфликта с охраной

Смерть покупателя после конфликта с охраной в торговом центре в Санкт-Петербурге наступила из-за асфиксии. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу.

Следователи получили результаты судебно-медицинской экспертизы, согласно которым причиной гибели молодого мужчины стала механическая асфиксия. В связи с этим уголовное дело переквалифицировано: теперь действия фигурантов расследуются как убийство, совершенное группой лиц. Причастных к трагедии задержали, в ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее телеканал 360.ru опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, снятые в ТЦ незадолго до происшествия. На видео видно, как молодой человек самостоятельно оплачивает покупку на кассе и покидает магазин.

Как уточнял 78.ru со ссылкой на источник, в кафе сетевого магазина он пробил только ванилин стоимостью семь рублей, тогда как остальные товары, сложенные в рюкзак, в чек не попали. Это заметили охранники, которые остановили его на выходе.

Во время попытки досмотра мужчина достал газовый пистолет, после чего его повалили на пол. Один из охранников, по данным собеседника издания, удерживал задержанного, находясь сверху. Спустя примерно десять минут молодой человек перестал подавать признаки жизни. Медики констатировали клиническую смерть, дыхание удалось восстановить, однако позже пострадавший умер в больнице.