В Техасе учительницу приговорили к 33 годам тюрьмы за интимную связь с учеником

Суд в Техасе приговорил 33-летнюю учительницу Адриану Мариэль Руллан к 33 годам тюрьмы за сексуальную связь с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщило местное издание KGNS .

О противоправных действиях педагога стало известно после проверки телефона подростка. Родители заметили, что сын начал покупать дорогие вещи, и решили выяснить, откуда у него появились деньги.

В телефоне школьника они нашли переводы от Руллан и личную переписку с ней. После этого взрослые обратились в полицию.

Следствие установило, что учительница вступала в половую связь с учеником 12 раз. Несколько эпизодов произошли в здании школы, где работала Руллан.

На суде подросток рассказал о последствиях пережитого. По его словам, после отношений со взрослой женщиной он столкнулся с депрессией и тревожностью, а иногда терял желание жить.

Ранее в США учительницу биологии обвинили в растлении шести учеников. Полиция выдала более десятка ордеров для допросов, в том числе на имя подростков и членов их семей.