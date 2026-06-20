Учительницу биологии школы в США обвинили в растлении шести учеников
Обвинения в сексуальном насилии, груминге и растлении несовершеннолетних предъявила полиция штата Джорджия учительнице биологии Марис Николс. Об этом со ссылкой на данные судебных документов сообщила газета The Irish Sun.
Из материалов уголовного дела следует, что Николс арестовывали дважды. В первый раз — за совращение ученика, с которым она занималась сексом на парковке и в школьном туалете. Тогда учительница вышла под залог.
Но в ходе расследования криминалисты выяснили, что жертв больше. Следователи установили, что учительница совратила не менее пяти учеников, с которыми встречалась на поле для гольфа. С некоторыми она вела откровенные беседы в переписке или созванивалась, описывая свои сексуальные фантазии.
После первого ареста Николс потребовала от пострадавшего удалить всю переписку и солгать об их отношениях во время допросов.
Кроме того, следователи выяснили, что учительница вела собственную страницу в OnlyFans, о которой узнали некоторые из ее учеников. Школьники начали ее шантажировать для получения хороших оценок.
Полиция выдала более десятка ордеров, в том числе на имя подростков и членов их семей для допросов.
По данным газеты The New York Post, развратная учительница оказалась выпускницей частного евангельского Университета Либерти, в котором действовали строгие правила, запрещающие сексуальную активность вне брака.
В начале апреля подозреваемыми в совращении ученика старшей школы в штате Аризона стали сразу две учительницы. Одна пыталась соблазнить юношу в ходе учебы при личных встречах, а другая присылала откровенные видео.