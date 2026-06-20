Учительницу биологии школы в США обвинили в растлении шести учеников

Обвинения в сексуальном насилии, груминге и растлении несовершеннолетних предъявила полиция штата Джорджия учительнице биологии Марис Николс. Об этом со ссылкой на данные судебных документов сообщила газета The Irish Sun .

Из материалов уголовного дела следует, что Николс арестовывали дважды. В первый раз — за совращение ученика, с которым она занималась сексом на парковке и в школьном туалете. Тогда учительница вышла под залог.

Но в ходе расследования криминалисты выяснили, что жертв больше. Следователи установили, что учительница совратила не менее пяти учеников, с которыми встречалась на поле для гольфа. С некоторыми она вела откровенные беседы в переписке или созванивалась, описывая свои сексуальные фантазии.

После первого ареста Николс потребовала от пострадавшего удалить всю переписку и солгать об их отношениях во время допросов.

Кроме того, следователи выяснили, что учительница вела собственную страницу в OnlyFans, о которой узнали некоторые из ее учеников. Школьники начали ее шантажировать для получения хороших оценок.

Полиция выдала более десятка ордеров, в том числе на имя подростков и членов их семей для допросов.

По данным газеты The New York Post, развратная учительница оказалась выпускницей частного евангельского Университета Либерти, в котором действовали строгие правила, запрещающие сексуальную активность вне брака.

В начале апреля подозреваемыми в совращении ученика старшей школы в штате Аризона стали сразу две учительницы. Одна пыталась соблазнить юношу в ходе учебы при личных встречах, а другая присылала откровенные видео.