В Татарстане задержали пособников террористов

Сотрудники ФСБ пресекли в Татарстане деятельность группы пособников террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

«Центральным окружным военным судом признаны виновными организатор и участник террористического сообщества», — отметили в ФСБ.

Организатором группы оказался уроженец Кукморского района Республики Татарстан. По данным пресс-службы, он пропагандировал идеологию терроризма, передавал деньги боевику международной террористической организации и склонял участников терсообщества к выезду на территорию Сирии. Его приговорили к 17 годам колонии,

Второй обвиняемый — уроженец Челябинской области. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы.

«В отношении участника террористической группы, уроженца Челябинской области, получены данные, свидетельствующие о его активном участии в терсообществе и склонении его сторонников к совершению преступлений террористической направленности, оправдании терроризма», — добавили в пресс-службе.

Ранее сотрудники ФСБ накрыли в Ленобласти мастерскую по изготовлению самодельного огнестрельного оружия. Следственный комитет возбудил уголовное дело.