В Татарстане задержали чиновника регионального Минземимущества

Оперативники ФСБ в Татарстане пресекли незаконную деятельность начальника отдела управления Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики установили, что сотрудник управления МЗИО оказывал содействие и покровительство коммерческим структурам, чем причинил ущерб государству в особо крупном размере.

Правоохранители завели уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и «Мошенничество».

В настоящее время силовики проводят оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Ранее ФСБ в Москве накрыла сеть связанных с Украиной мошеннических кол-центров.