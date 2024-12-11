Правоохранители накрыли сеть связанных с Украиной мошеннических кол-центров

Полиция и ФСБ пресекли деятельность международных мошеннических кол-центров. В Москве задержали ряд активных участников преступного бизнеса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Мошенники организовали в столице деятельность нескольких кол-центров и оборудовали около 500 рабочих мест. Сотрудники звонили иностранным гражданам и убеждали их инвестировать свои деньги в криптовалюту, а также в различные торговые площадки.

Жертвы аферистов отправляли средства на подконтрольные организаторам теневого бизнеса счета, после чего с ними прерывали связь. Похищенные деньги переводились в том числе для поддержки ВСУ, отметила Волк.

«О размахе противоправной деятельности говорит тот факт, что организация имела собственное кадровое агентство для подбора и обучения персонала», — отметила она.

По ее словам, в организации также была своя служба безопасности, обеспечивающая охрану помещений и ведущая наблюдение за сотрудниками.

По данным ЦОС ФСБ, в сети кол-центров работали около 500 человек, в том числе граждане стран ближнего и дальнего зарубежья. Общий ущерб от деятельности мошенников составил десятки миллионов долларов.