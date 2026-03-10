В Свердловской области 18-летнего парня забили до смерти за долг в 5 тысяч рублей

В Свердловской области 18-летнего молодого человека жестоко избили за долг в пять тысяч рублей, он скончался от полученных травм. В распоряжении 360.ru оказалось видео, на котором двое молодых людей тащат парня по земле.

Нападение произошло 3 марта в поселке Большой Исток. Следователи возбудили дело по статье об убийстве, фигурантов объявили в федеральный розыск.

Знакомая подозреваемых рассказала 360.ru, что один из них, «агрессивный человек и руководствуется непонятно какими понятиями». По ее словам, его мать предлагала второму фигуранту взять вину на себя за деньги, но тот отказался.

«Где эти убийцы сейчас, не знаю, но всей душой желаю, чтобы их нашли и они получили по заслугам. Их матери 100% знают, где эти нелюди», — добавила собеседница.

