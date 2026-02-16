По факту убийства школьницы во Владикавказе задержали ее 17-летнего брата

Во Владикавказе по факту убийства 14-летней школьницы во Владикавказе задержали ее несовершеннолетнего брата. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба СКР.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в ведомстве.
Тяжело раненую девочку-подростка нашли в одном из частных домов. Ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти школьницу.
В конце января мать троих детей зверски убили в Дагестане: обугленные части тела нашли на окраине села.
