В США мужчина разрезал палатку и похитил двух туристок

Участниц туристического похода похитили во время ночевки на тропе в штате Орегон. Позже сотрудники ФБР задержали подозреваемого, сообщила New York Post .

Нападение произошло ночью 4 июля 2024 года. Около полуночи неизвестный разрезал ножом палатку, где находились две женщины, связал их и похитил. По данным издания, мужчина угрожал туристкам изнасилованием, заявил, что у него с собой полная сумка ножей, и приказал не сопротивляться.

Сотрудники ФБР установили, что нападение совершил 58-летний житель Сейлема Джин Арнольд Макленитан. Ранее его уже привлекали к ответственности за нападение на женщину.

Суд оставил Макленитана под стражей без права выхода под залог. Мужчину обвинили в похищении и попытке насильственных действий сексуального характера. За первое обвинение ему грозило пожизненное заключение, за второе — до 10 лет тюрьмы.

Следователи допустили, что у подозреваемого могли быть и другие жертвы.

Ранее на Камчатке спящая в палатке туристка стала жертвой нападения медведя. По версии следствия, организатор тура оставил 43-летнюю жительницу Саратова одну, без охраны и средств защиты от диких животных.