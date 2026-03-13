На Камчатке бизнесмена осудят за нападение медведя на спящую туристку

На Камчатке предпринимателя отдадут под суд после нападения медведя на туристку во время похода в природном парке «Южно-Камчатский». О завершении расследования сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, бизнесмен разместил в интернете рекламу многодневного тура и собрал группу из 18 человек из разных регионов России. Поход проходил в Елизовском районе Камчатского края.

Следователи установили, что в ночь на 17 июля 2025 года организатор ушел из палаточного лагеря вместе с частью группы и оставил в палатке 43-летнюю туристку из Саратова. Женщина спала одна без охраны и средств защиты от диких животных.

«Мужчина, пренебрегая соображениями безопасности потребителей предоставляемой им туристской услуги, не предусмотрел меры для снижения возможных рисков до приемлемого уровня», — сообщила пресс-служба.

Во время сна на туристку напал медведь. Врачи диагностировали у нее множественные укушенные и скальпированные раны. Эти травмы причинили тяжкий вред здоровью.

Материалы дела передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после этого дело поступит в суд.

