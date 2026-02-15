В США бывший бойфренд застрелил украинскую беженку и ее нового парня

В США бывший бойфренд ворвался в дом к 21-летней украинской беженке и застрелил ее. Об этом брат погибшей сообщил в Instagram*.

Он рассказал, что 25-летний американец приехал из Огайо в Северную Каролину, где жила его сестра. Мужчина ворвался в квартиру рано утром, угрожая огнестрельным оружием. Помимо девушки в доме находились ее младшие братья и сестры. На момент нападения она и ее новый парень спали.

Американец потребовал, чтобы один из близких разбудил девушку, а потом застрелил сначала ее, а потом и спящего мужчину. После этого сбежал с места преступления, но его вскоре задержали.

Ревнивцу предъявили обвинения в двух убийствах первой степени. Украинка проживала в Америке около двух лет.

Прошлой осенью в штате Северная Каролина американский рецидивист зарезал украинскую беженку в метро, президент Дональд Трамп потребовал его смертной казни.

