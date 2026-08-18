В Солнечногорске пенсионер застрелил соседа

В Солнечногорском городском округе 70-летний мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья. Прокуратура взяла результаты расследования под свой контроль, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ЧП произошло ночью 17 августа в поселке Смирновка. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого пенсионер выстрелил оппоненту в спину, тот умер на месте.

После этого стрелок самостоятельно сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении. Мужчину задержали прибывшие на место полицейские.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время суд решит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Днем ранее в Уфе школьница пришла домой в гости к сестрам 16 лет и девяти лет. Они ранила их ножом и сбежала. Взрослых в момент нападения рядом не было.