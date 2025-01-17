В Сочи задержали похитителя 168 миллионов рублей из депозитария

Полицейские задержали подозреваемого в хищении около 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек депозитария в Сочи. Им оказался исполняющий директор организации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

По версии правоохранителей, мужчина, который занимал пост исполняющего обязанности директора многофункционального депозитарного центра в Сочи, похитил из сейфовых ячеек 18 клиентов организации около 168 миллионов рублей.

Часть средств в иностранной валюте он спрятал в тайнике в лесу. Оттуда изъяли 600 тысяч долларов.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого в хищении мужчины и задержали его на рабочем месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Виновному грозит до десяти лет лишения свободы.

О том, что из ячеек клиентов пропали крупные суммы, стало известно 15 января. По данным Telegram-канала Baza, кража денег произошла в «Многофункциональном депозитарном центре» на улице Войкова. Клиенты обратились в организацию, чтобы забрать свои наличные, но средств в ячейках не было.

Ранее правоохранители задержали бывшего директора ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей на государственном оборонном заказе.