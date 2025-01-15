Воры вынесли из ячеек в сочинском депозитарии более 20 миллионов рублей

Baza: из ячеек депозитария в Сочи украли свыше 20 миллионов рублей

Ячейки нескольких клиентов депозитария в Сочи обокрали воры. Неизвестные вынесли более 20 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, пропажа денег произошла в «Многофункциональном депозитарном центре» на улице Войкова. Клиенты 14 января обратились в организацию, чтобы забрать наличные, но средств в ячейках не было.

У двух клиенток пропало по шесть с половиной миллионов рублей, другая женщина лишилась пяти с половиной миллионов, и еще двух женщин обокрали на миллион. Некоторые из них хранили деньги в депозитарии для покупки недвижимости.

После случившегося в организацию прибыли сотрудники полиции и криминалисты. У восьми сотрудников взяли пробы ДНК, а также для установления всех обстоятельств случившегося из депозитария изъяли ресивер видеонаблюдения, моноблок, пять дверец от ячеек с ключами и два упаковочных корешка.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах заявил, что информация правдива, однако не уточнил количество незаконно опустошенных ячеек и общую сумму ущерба.

Официальных комментариев по факту случившегося пока не поступало.

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