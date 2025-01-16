Бывшего директора «Десятого подшипникового завода» задержали за хищение

Правоохранители задержали бывшего директора ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей на государственном оборонном заказе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Борисова обвинили в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.

Следствие установило, что «Десятый подшипниковый завод» в 2021 году заключил более 70 договоров поставки подшипниковой продукции на сумму не менее 1,5 миллиарда рублей на предприятия ОПК.

В 2022 году Борисов похитил не менее 800 миллионов рублей путем подлога документов и завышения цен на продукцию. Подозреваемого арестовали, расследование по делу продолжается.

Ранее стало известно, что по уголовному делу бывшего замминистра обороны Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей.