Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы мошенничества с оповещениями

Пресс-служба Мингосуправления Подмосковья сообщила о новой схеме обмана, которую используют злоумышленники. Они создают поддельный сайт, который маскируется под официальный сервис оповещения.

На странице сайта размещаются фальшивые данные о воздушной атаке и ближайших укрытиях. Жертве предлагается ввести шестизначный код для «получения доступа к жизненно важной информации». После ввода цифр на экране появляется сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах, затем — инструкция и требование срочно позвонить в службу поддержки.

Преступники стремятся заставить жертву позвонить им. После этого начинается психологическое давление. По телефону жертву запугивают угрозами блокировки всех счетов, легендами о финансировании противоправных действий и требованиями немедленно провести «проверочные операции» с финансами.

Цель мошенников — убедить жертву, что она общается с представителем власти, и заставить совершить действия, которые приведут к потере денег.

Чтобы не стать жертвой, рекомендуется не звонить по номерам из всплывающих окон, проверять информацию только через официальные источники и не вводить коды на подозрительных сайтах.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее своим родным.