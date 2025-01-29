В собственности у задержанного за взятку Анохина нашли одну квартиру

Shot: у бывшего вице-президента РФС Анохина официально есть только одна квартира

Бывшему вице-президенту Российского футбольного союза Сергею Анохину официально принадлежит только одна квартира. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, это однокомнатная квартира в столичном районе Строгино. Анохин купил ее 26 лет назад. Сейчас такая недвижимость стоит 15 миллионов рублей.

Сам бывший вице-президент прописан в 100-метровой квартире ЖК «Долина грез» в Крылатском, которую оценивают в 50 миллионов рублей.

За время работы вице-президентом РФС (2016 — 2022 годы) и гендиректором букмекерской компании «Фонбет» (с 2022-го) он официально не приобрел никаких активов.

Ранее совладелец «Фонбета» Михаил Маслов заявил, что задержание Анохина не связано с организацией. Он уволился оттуда в январе. Врио генерального директора компании стал Константин Линев.

Сергея Анохина задержали 29 января. По предварительным данным, он передал взятку сотруднику из силовых структур. Последнего тоже поймали.