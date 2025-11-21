В СНТ назвали богородского маньяка беспроблемным соседом

Богородский маньяк, которого заподозрили в убийстве двух человек и изнасиловании, не нарушал правил, вовремя платил взносы в СНТ и не создавал проблем. Об этом рассказал председатель товарищества «Звезда» Григорий Тарасов в беседе с 360.ru.

«Я знал, что это наш садовод. <…> Ничего не нарушал, все вовремя платил, проблем не создавал», — сказал он.

Тарасов отметил, что следователям предоставили доступ к камерам видеонаблюдения, которые могли бы помочь в расследовании. Правоохранители детали разбирательства не раскрыли, поэтому неизвестно, нашли ли жену маньяка.

Также он заявил, что участок в СНТ записан на предполагаемого преступника. Он жил там вместе с женой, которая впоследствии исчезла.

Богородского маньяка обвинили в убийстве минимум двух девушек. Мужчина изобрел целую схему, чтобы заманивать несчастных домой. Маньяк вел двойную жизнь: с виду казался примерным отцом и искал няню для сына. Когда кандидатки приходили, то попадали в ловушку. Только одной из пострадавших удалось выжить. Именно благодаря ее показаниям злоумышленника задержали.

Кроме того, подозреваемый устраивал насилие в собственном доме. Его жене, обвинившей супруга в постоянных побоях, удалось сбежать. Муж принялся искать беглянку, разыграв целый спектакль: подключился к поисковым работам, разместил грустное объявление в Сети. Даже предложил вознаграждение в 100 тысяч рублей, чтобы найти благоверную.

В семье страдал и девятилетний ребенок. Маньяк избивал сына за любую оплошность, заставлял ребенка пить «невкусный сок», от которого тот падал в обморок. Также, по данным Telegram-канала Baza, мальчику пришлось смотреть на злодеяния отца.