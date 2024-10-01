В СК выразили опасения о риске для свидетелей по делу экс-депутата Шилкина

РИА «Новости»: в СК опасаются, что экс-депутат Шилкин будет угрожать свидетелям

Следственный комитет обвинил бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина в растрате. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В материалах дела отметили, что Шилкин, находясь на свободе, может склонить свидетелей к изменению показаний или к отказу от их дачи.

Басманный суд Москвы арестовал Шилкина до 24 ноября. По данным агентства, следствие опасается, что экс-парламентарий может угрожать собственникам транспортных средств, приобретенных по заниженной цене, и иным участникам уголовного судопроизводства.

Бывшего парламентария задержали 26 сентября, ему вменяют присвоение около двух миллиардов рублей. По версии следствия, Шилкин совершил коррупционное преступление на посту руководителя энергетического предприятия до 2021 года.

Ранее во взяточничестве заподозрили главу следственного отдела СК по Таганрогу Руслана Багмута. По версии обвинения, ему передали взятки на сумму в два миллиона рублей.