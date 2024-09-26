Бывшего депутата Шилкина отправили в СИЗО на два месяца

Экс-депутата ГД Шилкина арестовали на 2 месяца по обвинению в растрате

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бывшего депутата Государственной думы Григория Шилкина. Его обвинили в особо крупной растрате, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Шилкина задержали 26 сентября. Ему вменили присвоение около двух миллиардов рублей.

По версии следствия, экс-парламентарий совершил коррупционное преступление, когда руководил Архангельским энергетическим предприятием до 2021 года. Бывший депутат будет находиться под стражей в СИЗО до 24 ноября.

В Ростовской области задержали главу следственного отдела по Таганрогу управления Следственного комитета России по региону Руслана Багмута. Он проходит по делу о получении взяток на сумму около двух миллионов рублей. В этом же регионе арестовали замминистра спорта Светлану Гадарову. Ее также заподозрили в коррупции.