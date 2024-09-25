В Ростовской области задержали главу следственного отдела по Таганрогу управления Следственного комитета России по региону. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным агентства, задержанный — сотрудник СК Руслан Багмут. По информации местных СМИ, он проходит по делу о получении взяток на сумму около двух миллионов рублей.
«Да, задержан», — подтвердил собеседник ТАСС, отметив, что в настоящее время детали произошедшего уточняются.
Ранее в Ростовской области задержали другого высокопоставленного чиновника — заместителя министра спорта региона Светлану Гадарову. Ее заподозрили в причастности к коррупционному преступлению.
Сын актера Мадянова рассказал о последних днях отца
Пострадавшая при обстреле Белгорода 16 сентября умерла в больнице
Высокопоставленного сотрудника ростовского СК заподозрили во взятках
Российские студенты представят свои проекты на Российском экологическом форуме
Живущей в Можайском округе труженице тыла Анне Сироткиной исполнился 101 год
Пострадавший от атаки БПЛА дом в Раменском начали восстанавливать
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте