Высокопоставленного сотрудника ростовского СК заподозрили во взятках

ТАСС: главу следственного отдела СК по Таганрогу задержали в Ростовской области

В Ростовской области задержали главу следственного отдела по Таганрогу управления Следственного комитета России по региону. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, задержанный — сотрудник СК Руслан Багмут. По информации местных СМИ, он проходит по делу о получении взяток на сумму около двух миллионов рублей.

«Да, задержан», — подтвердил собеседник ТАСС, отметив, что в настоящее время детали произошедшего уточняются.

Ранее в Ростовской области задержали другого высокопоставленного чиновника — заместителя министра спорта региона Светлану Гадарову. Ее заподозрили в причастности к коррупционному преступлению.