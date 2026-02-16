В Шереметьеве россиянку оштрафовали из-за подарка от мужа

Россиянка прилетела из Дубая с украшениями Cartier на миллионы рублей и попалась

Россиянка с супругом прилетела на родину из ОАЭ и привезла незадекларированные украшения Cartier на пять миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте Федеральной таможенной службы.

Она пояснила, что кольцо, браслет и серьги с бриллиантами ей подарил супруг. Во время перелета женщина сложила драгоценности в сумку и не задекларировала их на таможне.

Во время прохождения контроля в Шереметьеве драгоценности нашли таможенники. Жену оштрафовали более чем на 1,5 миллиона рублей.

На прошлой неделе таможенники нашли во время досмотра судна в порту Корсаков четыре лапы гималайского медведя. Ценный груз завернули в пакет и спрятали в холодильнике машинного отделения.