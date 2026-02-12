Сахалинские таможенники нашли на корабле из Пусана лапы гималайского медведя

Российские таможенники нашли во время досмотра судна в порту Корсаков четыре лапы гималайского медведя. Об этом 360.ru сообщили в Федеральной таможенной службе.

Судно с контрабандой пришло на Сахалин из Пусана. Корабль пришвартовался к причалу после планового ремонта за границей.

«Завернутые в пакет части животного выявили в бытовом холодильнике в машинном отделении. Установлено, что их перевозил один из членов экипажа», — уточнили в пресс-службе ФТС.

Сахалинские таможенники выяснили, что механик приобрел лапы на рынке в Южной Корее и хотел сварить из них деликатесный суп. Документов на необычный груз у мужчины не было.

Экспертиза подтвердила, что лапы принадлежат гималайскому медведю, находящемуся под угрозой исчезновения и попадающему под действие Конвенции СИТЕС. Для перевозки этого вида необходимо разрешение от Росприроднадзора и предварительное таможенное декларирование.

Против механика возбудили уголовное дело по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений.

