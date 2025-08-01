Сливавшего данные о ПВО в Севастополе мужчину задержала ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным следствия, 47-летний мужчина вышел на связь с представителем Сил специальных операций ВСУ и предложил содействие. По заданию куратора он снимал, как работают городские средства ПВО, и передавал кадры украинской разведке.

Задержанный во всем признался, его взяли под стражу. По статье ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Ранее в Нижегородской области задержали украинского агента, завербованного в прошлом году. Когда мужчину поймали, он пытался спрятать в тайник взрывчатку, части беспилотника, средства связи и документы.