В Севастополе шеф-повара осудили на 16 лет за госизмену и план отравить военных

Ленинский районный суд приговорил жительницу Севастополя, которая передавала украинской разведке сведения о Черноморском флоте и планировала отравление российских военных, к 16 годам тюрьмы. Женщину обвинили в госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ.

Она переписывалась в мессенджере с представителями ГУР Минобороны Украины. Отправляла кураторам фото кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые потом ВСУ использовали для планирования атак. Работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания, женщина собиралась отравить бойцов СВО.

«Ленинский районный суд Севастополя признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год и штрафом в размере 200 тысяч рублей», — заявили в ведомстве.

Ранее жителя Рыбинска приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.