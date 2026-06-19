Жителя Рыбинска приговорили к 15 годам колонии строгого режима за госизмену

Жителя Рыбинска осудили на 15 лет лишения свободы за сбор данных для украинской военной разведки на объектах Минобороны России и предприятиях ОПК в Ярославской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Ярославским областным судом вынесен обвинительный приговор гражданину России Кравченко В. Н. 1991 года рождения. Решением суда злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — заявили в ведомстве.

Мужчину обвинили в госизмене. Он помогал украинской разведке: собирал данные о военных объектах, оборонных заводах и критической инфраструктуре Ярославской области. Его также на два года лишили права администрировать сайты.

Ранее жителя Керчи приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Он следил за кораблями Черноморского флота по заказу СБУ.