В Севастополе двое сотрудников уголовного розыска попались на взятке

В Севастополе двух сотрудников уголовного розыска осудили за попытку хищения

Двух бывших оперуполномоченных отделения полиции «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя признали виновными в покушении на хищение денежных средств с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, полицейские вымогали деньги у отца жителя Севастополя, в отношении которого рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники предлагали «помочь» избежать сыну уголовной ответственности, не имея при этом возможности повлиять на решение следственных органов.

Их задержали сотрудники УФСБ совместно с оперативниками собственной безопасности УМВД сразу после получения денег. Как уточнили в ФСБ, мужчины успели разделить сумму, а часть купюр попытались выбросить.

Суд учел признательные показания обвиняемых и их сотрудничество со следствием. Нахимовский районный суд Севастополя назначил им штрафы в размере 400 и 350 тысяч рублей, а также лишил специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах на два года.

