В Сети появилось фото с места убийства судьи в Камышине

Фотография с места обнаружения, как утверждается, тела федерального судьи в Камышине Волгоградской области уже появилась в Сети. Снимок опубликовали в Telegram-канале «RT на русском» .

На кадре виден участок тротуара, на котором лежало окровавленное тело. Рядом с ним видны красные пятна на плитке. Предположительно, крови. Около головы погибшего, из которой торчала рукоятка ножа, находился похожий на огнестрельное оружие предмет.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после жестокого убийства судьи. Подозреваемый уже задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Тело судьи с огнестрельными и ножевыми ранениями нашли у здания Камышинского городского суда. По версии следствия, с ним расправился ревнивец.