СМИ назвали предполагаемого убийцу судьи в Камышине

В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Нападавшим, предварительно, мог оказаться ревнивый мужчина, сообщил Telegram-канал Baza .

Авторы канала подчеркнули, что информация пока уточняется. По предварительным данным, мужчина приревновал свою жену к судье. Он подкараулил его вечером возле Камышинского районного суда.

После этого ревнивец расстрелял судью «Сайги», отрезал ему половой орган и вложил в рот, а затем воткнул нож в глаз. Труп судьи обнаружили на улице.

Местный Telegram-канал «Наш Камышин» сообщил, что, по предварительной информации, нападавший сам сдался полиции.

