В Сенегале мужчина обезглавил девочку, носящую имя его бывшей возлюбленной

Правоохранители заподозрили мужчину в причастности к двум тяжелым преступлениям, совершенным в разных районах страны. В городе Кахон он забрался в дом, где пятилетняя девочка спала со своими сестрами и похитил ее. Подозреваемый обезглавил ребенка, а потом попытался разрезать ее грудную клетку, чтобы вытащить сердце.

Полицейские, задержавшие злоумышленника, выяснили, что до этого убийства он напал на свою бывшую возлюбленную в Дакаре. Мужчина не принял разрыва с женщиной и заявился к ней домой с требованием о соитии, но его прогнали соседи. Он разозлился и вернулся обратно, ранив экс-возлюбленную ножом. Позже он объяснил правоохранителям, что выбрал своей жертвой пятилетнюю девочку потому, что у нее было такое же имя, как у его бывшей партнерши.

В начале года в ЮАР мужчина застрелил молодого мужчину на глазах у его родственников, отрезал ему голову и сбежал с ней, выбросив затем в один из соседских дворов.