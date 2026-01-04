Мужчина убил молодого человека на глазах у родных и сбежал с отрубленной головой

В ЮАР мужчина убил молодого человека на глазах у семьи и отрезал ему голову

Резонансное убийство произошло в ЮАР: молодого человека застрелили в присутствии родных и отрезали ему голову. Об этом сообщило издание Times Live .

Во время семейного обряда в Восточно-Капской провинции, на котором присутствовали члены семьи и жители деревни, мужчина внезапно бросился к молодому человеку и выстрелил в него, а затем отрезал жертве голову. Мать погибшего попыталась остановить нападавшего, однако тот ранил и ее. В тяжелом состоянии женщину увезли в больницу.

После жестокой расправы убийца сбежал с отрезанной головой убитого, а затем бросил ее во двор одного из соседей. Преступника задержали, против него завели уголовное дело. Близкие погибшего признались, что не понимают причин произошедшего.

