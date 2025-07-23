В Щелкове на улице до смерти избили инвалида

Щелковская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели мужчины-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, вечером 20 июля на улице Рудакова произошел уличный конфликт. Подрались двое мужчин, один из которых — инвалид с детства. 33-летний нападавший сначала бил местного жителя по голове, а потом — ногой в грудь. Инвалид упал на асфальт и скончался на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Судом заключил фигуранта под стражу.

Ранее подростки избили в Домодедове сверстника-инвалида.