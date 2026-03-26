В Саратовской области предотвратили теракт с FPV-дронами на объекте Минобороны

В Саратовской области задержали мужчину, который собирался устроить теракт на объекте Минобороны. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.

«В Саратовской области при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряженных боевыми гранатами, с поличным задержан гражданин России 1972 года рождения», — заявили в ведомстве.

Силовики выяснили, что россиянина завербовали сотрудники ГУР МО Украины. Он переписывался с ними в мессенджере. Куратор приказал взять из схрона два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 граммов пластичного взрывчатого вещества и один ретранслятор.

«По требованию украинских спецслужб злоумышленник должен был установить дроны в 10 километрах от военного аэродрома, после чего активировать их и скрыться с места преступления», — сообщили в ЦОС ФСБ.

После выполнения задания мужчина собирался покинуть Россию. В итоге возбудили уголовное дело по статье о подготовке к теракту в составе группы по предварительному сговору.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на учебной базе Университета МВД в Новороссийске. Силовики задержали 21-летнего подозреваемого, у которого мошенники сначала выманили деньги, а потом заставили пойти на преступление.