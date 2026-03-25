ФСБ пресекла теракт на учебной базе Университета МВД в Новороссийске

Оперативники ФСБ предотвратили теракт спецслужб Украины на учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Силовики задержали подозреваемого 21-летнего местного жителя. Телефонные мошенники сначала выманили у него деньги, а затем склонили совершить преступление, запугивая угрозами об уголовном деле за финансирование ВСУ.

Куратор передал молодому человеку координаты учебной базы и инструкцию приготовления зажигательной смеси. Парень выполнил все указания, но его вовремя остановили сотрудники ФСБ, база университета не пострадала.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту», его отправили под стражу. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала несовершеннолетнего, планировавшего теракт в храме в Уфе.