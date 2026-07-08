В Саратовской области будут судить 3 подростков за поджог релейных шкафов на ж/д

В Саратовской области перед судом предстанут трое юношей, которых обвинили в поджогах объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Саратовской области. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами „а“ и „в“ части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что 16-летний фигурант по заданию куратора из мессенджера за деньги привлек двух несовершеннолетних знакомых к преступлению. В августе 2025 года они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка. Один из них снял поджог на видео для отчета. В итоге подростков задержали.

Ранее в Мариуполе подростка задержали за госизмену.