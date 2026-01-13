В Мариуполе подростка задержали за госизмену

В Мариуполе задержали подростка 2008 года рождения, причастного к государственной измене. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По данным правоохранителей, юноша связался с представителями ГУР МО Украины через мессенджер. Ему приказали собирать информацию о местах расположения воинских частей ВС России в Мариуполе.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Волгодонске Ростовской области. Мошенники заставили несовершеннолетнюю девушку стать террористкой-смертницей.

Она рассказала на допросе, что стала жертвой аферистов. Ее вынудили назвать код из СМС-сообщения, а потом получили доступ к личным данным. Далее убедили в том, что ей грозит уголовная ответственность за госизмену. Чтобы решить вопрос, нужно было забрать рюкзак с якобы деньгами, принести его в парк и передать чиновнику.