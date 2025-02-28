Земляков обидеть не хотел, но гранату бросил. Подозреваемый по делу о взрыве в Самаре объяснился

Устроивший взрыв к задания правительства Самары нашел гранату на кладбище

Фото: РИА «Новости»

В Самаре бросившего гранату в здание правительства арестовали на два месяца. Подозреваемый рассказал в беседе с 360.ru о мотивах своего поступка.

Самарский районный суд отправил мужчину в СИЗО до 27 апреля.

«Я не хотел ни земляков своих обидеть, ничего. Устал, наверное, от жизни. Конечно, это не дает мне право совершать такие поступки. У меня не было злого умысла, просто поступил как пьяный хулиган, был не в себе», — рассказал он.

Подозреваемый пояснил, что нашел гранату примерно год назад на кладбище.

«Так и не понял, учебная он была или нет. Она за спиной у меня взорвалась, был один хлопок», — заключил местный житель.

Адвокат подозреваемого Сергей Кирсанов признался, что «это было спонтанное действие».

«Он хотел избавиться от этой гранаты, чтобы не причинить вред ни себе, ни кому-то другому», — рассказал представитель защиты.

Юрист обратил внимание, что его подзащитный больше всего переживает за судьбу своего сына, который ничего не знал о гранате, но оказался втянут в историю, так как подвозил отца по его просьбе.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 27 февраля сообщил, что мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области гранату РГД.

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