Мужчина бросил взрывчатку на крыльцо здания правительства Самарской области

Губернатор Федорищев сообщил о взрыве у здания правительства Самарской области

Утром 27 февраля у крыльца здания правительства Самарской области прогремел взрыв. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В 05:30 27 февраля мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство. Предположительно, гранату РГД», — написал он.

Федорищев отметил, что в результате взрыва пострадала тротуарная плитка.

«На месте работали оперативные службы, жертв и пострадавших нет. Мужчину задержали, устанавливаются обстоятельства случившегося. Цель пока непонятна. Запугать? Не получится», — добавил губернатор.

Несколько дней назад взрывное устройство сработало рядом с подъездом пятиэтажного жилого дома на набережной Леонова в Балакове, ранение получила женщина. Пострадавшую госпитализировали с травмами спины и ног.