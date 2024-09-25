В Ростовской области задержали заместителя министра спорта Гадарову

«Она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Гадарову подозревают в коррупционном преступлении», — сообщил источник канала.

По данным Telegram-канала, Гадарову задержали 23 сентября, а на следующий день в доме и на рабочем месте замминистра прошли обыски.

Ранее в Луганске задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. В отношении чиновника возбудили уголовное дело. Из зоны проведения спецоперации, где он проходил службу, его доставили в Москву. Сразу после задержания экс-главы Сочи в Хостинском районе города начались обыски у главы района Ивана Савина и экс-заместителя мэра Олега Бурлева.