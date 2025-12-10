В Ростовской области задержали финансировавшего терроризм мигранта

В Ростовской области задержали гражданина одной из стран Центральной Азии по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, 40-летний иностранец, длительное время проживавший на территории России, перевел денежные средства со своей банковской карты на счет, который использовался для финансового обеспечения организации, признанной в России террористической.

В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружили и изъяли банковскую карту, использовавшуюся для перевода, а также литературу экстремистского содержания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области задержали преступную группу, организовавшую канал для незаконного пребывания иностранных граждан в России.